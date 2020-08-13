Официальное заявление дочери впавшей в кому Валентины Легкоступовой

Дочь Валентины Легкоступовой прокомментировала известие о госпитализации артистки. Наследница рассказала, что на самом деле случилось с певицей.

Анетта Бриль рассказала, что поместила мать Валентину Легкоступову и ее третьего мужа Юрия Фирсова в наркологическую клинику еще 6 августа. "Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!!!!!! Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – подчеркнула Анетта.

При этом она заявила, что у Валентины Легкоступовой не была проломлена голова и отсутствовали ссадины на лице, как ранее сообщалось некоторыми СМИ. "С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была ЧМТ", – рассказала дочь певицы.

Сейчас Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии. Она в коме. Также Анетта прокомментировала слухи о том, что к травме артистки может иметь отношение ее третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов. "Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК", – заявила Анетта.

Однако она призналась, что у нее есть определенные вопросы относительно этой трагической ситуации. "Почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?!" – задалась риторическими вопросами дочь Валентины Легкоступовой.

В заключение Анетта Бриль заявила: "Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку".