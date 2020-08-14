Изувеченная Легкоступова повторила горький опыт Пресняковой

Валентина Легкоступова остается в состоянии комы. Певица находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, и оптимистичных прогнозов врачи пока не дают. А следователи меж тем выясняют, что случилось с артисткой – избил ли ее новый муж, или она сама оступилась, и поэтому ее тело покрыто синяками.

"Насколько я знаю, сегодня основная версия случившего гласит, что Легкоступова неудачно упала на пол в скользкой ванне, поэтому и получила множественные гематомы на теле", – рассказал "Дни.ру" известный светский журналист Денис Сорокин.

"Мне эта версия кажется правдоподобной, потому что трагедии в ваннах происходят часто, – продолжает знакомый по "Пусть говорят" и другим ток-шоу эксперт. – Например, два года назад на фестивале "Славянский базар в Витебске", где, кстати, была и Легкоступова, певица Елена Преснякова жаловалась мне, что неудачно упала в ванной и выбила зубы. Пришлось ей вставлять новые, с которыми было много хлопот и неприятностей. Теперь тот же путь повторяет и несчастная Легкоступова".

Ванная, как полагает Сорокин, самое роковое для знаменитостей место. 23 марта 2013 года беглый олигарх Борис Березовский был найден мертвым именно в ванной комнате в своем британском особняке в Аскоте – повесился на шарфе. Последнее, что видел перед смертью миллиардер – это мозаичное изображение бога Диониса на стене ванной. 25 февраля 2010 года актер Владислав Галкин скончался в своей ванной. Владислав, очевидно, пытался умыться, но потерял сознание, не дотянувшись до рукомойника, и рухнул, ударившись, о борта. 6 марта 2013 года не стало Андрея Панина. Следственный комитет тогда заявил, что актер много выпил и упал в туалете. Смертельным для Панина оказался удар головой о крышку унитаза.

"Я хочу поддержать мужа певицы Юрия Фирсова, против которого сегодня организована самая настоящая травля, – говорит Сорокин. – Я общался с ним и могу сказать, что он сильно любил Валентину, называл ее "моя богиня". Близкие друзья считают его лучшим мужчиной в жизни Валентины. Мне очень хочется, чтобы она пришла в себя и рассказала всю правду".