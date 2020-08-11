Арест: Лидия Федосеева-Шукшина довольна исходом скандального дела

Известие о том, что муж Бари Алибасов за ее спиной переписал квартиру, которую она сама ему подарила, Лидию Федосееву-Шукшину буквально подкосило. Артистка подала в суд, и в ходе разбирательств на недвижимость был наложен арест. Актриса рада такому решению.

На протяжении нескольких недель идут разбирательства вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Еще в 2019-м актриса переписала жилье на своего мужа Бари Алибасова. А весной этого года выяснилось, что тот переоформил недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер мотивировал это тем, что ему придется платить меньше налогов. При этом оба утверждали, что Лидия Федосеева-Шукшина может в любое время и сколько угодно находиться в квартире.

Но такая постановка вопроса не удовлетворила актрису, и она подала в суд. В результате долгих судебных разбирательств на недвижимость наложили арест. Адвокат актрисы вполне удовлетворен таким исходом, а Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе счастлива.

"Лидия Николаевна рада такому стечению обстоятельств. Вы не представляете, как она довольна. Вот эта атмосфера неопределенности очень на нее давила. Она ведь даже не знала, где находится ее муж, от имени которого в прессе шли сомнительные заявления", – сообщил представитель артистки.

Адвокат надеется, что квартира вернется к Лидии Федосеевой-Шукшиной. Интересно, что актриса не держит зла на Бари Алибасова. Артистка намерена наладить с ним отношения, поскольку уверена, что его просто ввели в заблуждение.

Впрочем, праздновать победу Лидии Федосеевой-Шукшиной в любом случае рано, ведь дело не закончено. Теперь адвокат актрисы пытается получить документы регистрационного дела, в котором будет указан договор купли-продажи, заключенный между Алибасовым и Моцарем. Кроме того, будет видно, кто именно подал документы на регистрацию от имени Лидии Федосеевой-Шукшиной и на каком основании.