Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой

В минувший вторник, 11 августа, знаменитость госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии. Врачи заподозрили у Михаила Ефремова инсульт – острое нарушение кровообращения мозга. Позднее этот диагноз подтвердился.
Некоторое время актер находился в реанимации. Адвокаты и родственники не могли попасть к нему из-за карантина. В четверг, 13 августа, правозащитник Эльман Пашаев сообщил, что артиста перевели в обычную палату. Его состояние описывалось как среднетяжелое.
Как передает источник Пятого канала, на самом деле у Ефремова не было инсульта. История с болезнью оказалась выдумкой. Хотел артист помешать судебному процессу или вызвать у окружающих жалость, не уточняется.
Согласно другим данным, причиной госпитализации Михаила Ефремова стало сужение сосудов головного мозга. Скорее всего, к ухудшению самочувствия актера привело его пристрастие к спиртному. Сейчас жизни звезды ничего не угрожает.
Напомним, актера обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Севшему пьяным за руль Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Артист свою вину отрицает. Следующее заседание по делу звезды состоится 18 августа.
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