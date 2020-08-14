Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой

Вскрылись сенсационные данные о состоянии попавшего в больницу Михаила Ефремова. Оказалось, что известие о болезни актера не соответствует действительности.

В минувший вторник, 11 августа, знаменитость госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии. Врачи заподозрили у Михаила Ефремова инсульт – острое нарушение кровообращения мозга. Позднее этот диагноз подтвердился.

Некоторое время актер находился в реанимации. Адвокаты и родственники не могли попасть к нему из-за карантина. В четверг, 13 августа, правозащитник Эльман Пашаев сообщил, что артиста перевели в обычную палату. Его состояние описывалось как среднетяжелое.

Как передает источник Пятого канала, на самом деле у Ефремова не было инсульта. История с болезнью оказалась выдумкой. Хотел артист помешать судебному процессу или вызвать у окружающих жалость, не уточняется.

Согласно другим данным, причиной госпитализации Михаила Ефремова стало сужение сосудов головного мозга. Скорее всего, к ухудшению самочувствия актера привело его пристрастие к спиртному. Сейчас жизни звезды ничего не угрожает.

Напомним, актера обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Севшему пьяным за руль Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Артист свою вину отрицает. Следующее заседание по делу звезды состоится 18 августа.