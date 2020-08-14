Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации

Адвокат Эльман Пашаев пытается отвоевать для артиста, находящегося под домашним арестом, возможность прогулок. Защитник уверен, что заточение в четырех стенах оказало негативное воздействие на здоровье Михаила Ефремова.

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