Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации

Актер находится в Боткинской больнице, врачи оценивают состояние знаменитости как среднетяжелое. Михаила Ефремова уже перевели из реанимации в обычную палату.
Актера госпитализировали несколько дней назад. Бригада скорой помощи на носилках забрала Ефремова прямо из суда. У звезды диагностировали инсульт.
Ранее на предварительном заседании артисту продлили домашний арест до января 2021 года. Также Ефремову отказали в просьбе совершать ежедневные двухчасовые прогулки.
После госпитализации подзащитного адвокат Эльман Пашаев подал жалобу, попросив пересмотреть решение и пойти навстречу знаменитости. По его словам, здоровье артиста сильно ухудшилось за последние два месяца. Заявление юриста рассмотрят 17 августа.
В тот же день суд изучит апелляцию гражданской супруги Сергея Захарова, скончавшегося в ДТП с Михаилом Ефремовым. Женщину отказались признать потерпевшей, она с решением Фемиды не согласна. Есть вероятность, что слушание не состоится – вряд ли обвиняемый сможет поправиться к этому времени.
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