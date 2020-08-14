Лишение свободы: алкоголику Ефремову вынесли страшный приговор после смертельной аварии

Страна третий месяц смотрит сериал о Михаиле Ефремове – увы, не телевизионный, но тоже захватывающий. Тут и трагедия, и фарс, и детектив. Актер и его адвокаты исполняют свои роли прекрасно. "Но продуман распорядок действий,/ И неотвратим конец пути", – писал Борис Пастернак.

Практикующий астропсихолог Таша Игошина разобралась, почему все так произошло и что ждет актера. "Ефремов прожил ту жизнь, которая ему была предначертана судьбой, – заверила она. – Эмоции такого человека не поддаются контролю, а его потребности и увлечения требуют немедленного исполнения. То есть человек он по натуре очень импульсивный".

"Синтез космограммы Ефремова напоминает острый салат из перца чили и чеснока, – отметила Таша. – Солярный Скорпион, в арсенале которого есть качества Девы. Такое сочетание знаков дает природный сарказм, ядовитость, прямолинейность, алкоголизм, драму, бессонницу, самокопание, перепады лени и трудоголизма. С другой стороны, Марс и Венера в Стрельце – две планеты, означающие повышенное либидо, харизму и пылкость".

"В космограмме актера много указаний на пресыщение, аморальный образ жизни, катастрофу, несчастный случай и потерю свободы, – подчеркнула специалист. – На момент аварии в прогностике были повышенная эмоциональная возбудимость, агрессивность и раздражительность, которые обернулись против Ефремова".

"Сейчас, во время судебных действий транзитная ситуация на небе работает на актера – дает отсрочки, задержки, создает временные петли. Но принцип кармы отменить не может никто – к прежнему образу жизни и работе Ефремов никогда не вернется", – вынесла актеру страшный приговор Таша.