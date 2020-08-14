"Боятся, что она выйдет из-под земли": подруга шокировала причиной заливки бетоном могилы Началовой

После смерти Юлии Началовой прошло почти полтора года, но до сих пор о ней много говорят и пишут. Покойная певица не оставляет тех, кто молится и думает о ней. Например, она часто является во сне своей подруге – певице и модели Алене Кравец.

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