"Боятся, что она выйдет из-под земли": подруга шокировала причиной заливки бетоном могилы Началовой

Алена Кравец призналась, что в недавнем сне видела любимую подружку точно наяву, и та была опечалена. "Сказала мне, что новый, поставленный родителями, памятник ей несколько давит, – сообщила Алена в интервью Sobesednik.ru. – Юля пожаловалась, что строители залили могилу тяжелым бетоном, словно боятся, что она выйдет из-под земли".
"Ни травка не может сквозь эту глыбу пробиться, ни цветочек, ни луч солнца не согреет", – вспомнила слова Началовой из своего сна шокированная Кравец. – Я постаралась ее, как могла, успокоить. Монумент же действительно получился очень красивым! Но, с другой стороны, Началова права. Ведь, даже чтобы положить цветы, приходится в прямом смысле слова топтать ногами могилу. Это очень неудобно".
Напомним, что захоронение Юлии Началовой почти сразу превратилось в место паломничества звезд. Помимо вездесущей Алены Кравец, тут были замечены пресс-секретарь Анна Исаева, певица Елена Метлюк, модель Анна Калашникова, светский репортер Денис Сорокин...
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией.
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