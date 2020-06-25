Папарацци выследили: что устроила Исаева на могиле Началовой

Сама Анна признается, что была удивлена, когда фотографии с ее похода на кладбище появились в Сети. При этом Исаеву больно ранили многочисленные едкие комментарии в ее адрес. Анну – несправедливо! – упрекали в неискренности, в желании пропиариться.
Пресс-секретарь артистки божится, что пиар ей не нужен, никаких гламурных фотосессий на могиле подруги она не устраивала. Говорит, что навестить место упокоения дорогого человека – ее долг. Они же около 20 лет были знакомы и работали. Тем более Исаева хотела принести букет цветов, посмотреть на памятник покойной певице, который до сих пор видела только на эскизах. Словом, никакого криминала в ее действиях нет. А клеветать могут только люди, у которых нет ни стыда, ни совести.
Исаева уверяет, что специально на кладбище не позировала, а засняли ее из кустов гадкие папарацци, которые там дежурят. "Они там, видимо, днюют и ночуют, – говорит Анна. – Я же пришла посмотреть, как выглядит памятник. Мне все равно, кто меня со стороны снимал. Мне это вообще неинтересно. Пусть обсуждают тех, кто не приходит к своим друзьям на могилы. Их, поверьте мне, достаточно. Я прекрасно знала, что у прессы повышенный интерес к этой могиле, поэтому понимала, что меня могли сфотографировать. Ничего страшного в этом не вижу".
Напомним, что Анне Исаевой Юлия Началова доверяла всецело. Пиарщица была рядом с ней в самые драматичные и сложные моменты жизни. И до сих пор Исаева делает все, чтобы память о певице не померкла – участвует в выпуске книг и фильмов памяти безвременно ушедшей Юли.
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