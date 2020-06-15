"Чудо!": Исаевой явился ангел на могиле Началовой

Со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой прошло больше года. Недавно на ее могиле на Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник. Одной из первых его оценила Анна Исаева, бессменный пресс-секретарь артистки.

Монтажные работы на могиле долго не могли начать – зимой ими заниматься запрещено, потом мешал карантин. Впервые памятник (еще стоявший в лесах) Юлии Началовой журналисты случайно увидели в мае во время похорон сына телеведущей Светланы Моргуновой. Как удалось тогда выяснить у пресс-секретаря звезды, на месте захоронения был запланирован еще один важный элемент, который держался в секрете.

И вот все готово. На могиле установлены вазоны и лаконичный мраморный обелиск. На нем – любимая фотография Юлии, даты жизни и пронзительная фраза: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака..."

"Слова выбрал ее отец Виктор Началов, – рассказала ранее "Дни.ру" Исаева. – Это перефразированная строчка из детской песни, с которой Юля выступала в "Утренней звезде". В оригинале фраза звучит так: "А-а-а, ты взмахнешь крылом – и вверх,/ А-а-а, улетишь под облака..."

Ну а важным элементом, о котором говорила Анна, оказалась беломраморная фигура ангела. Ангелом стала теперь и Юлия.

Исаева приехала на могилу певицы ранним утром, чтобы не привлекать к себе внимания. Она долго стояла возле "спустившегося" на могилу ангела, что-то рассказывала, потом заботливо поправляла цветы в вазонах.

Люди давно говорят, будто здесь приходит облегчение, потому и идут к Юле, когда трудно. На могиле Началовой лежат конфеты, виноград и даже деньги. Видимо, в благодарность за помощь.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. В последний путь певицу провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.