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Шоу-бизнес

"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина известна больше скандалами, чем новыми ролями. Артистка на всю страну выясняет отношения со своей родней и мужем Бари Алибасовым.
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25 июля мог бы исполниться 91 год прославленному писателю и артисту Василию Шукшину. Почтить память кинодеятеля на Новодевичье кладбище пришла его вдова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она села на скамеечку возле могилы и опустила голову. В такой позе заснял артистку ее коллега Станислав Садальский. Он и обнародовал фотографию.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Брошенная и обобранная последним мужем – Она вспомнила о втором, в день рождения... Жалко ее безумно, а вам? ... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – спросил у многочисленных подписчиков Стас Садальский.

Мнения разделились. Нашлись те, кто пожалел Лидию Федосееву-Шукшину, оставшуюся после смерти Василия Шукшина без достойной поддержки. Многие признались, что им совсем не жалко актрису. Дескать, сама виновата.

Для некоторых подписчиков Садальского стало неприятным сюрпризом то, что семья прославленных артистов оказалась "таким серпентарием". Отметим, что Лидия Федосеева-Шукшина родила от Василия Шукшина двух дочерей – Марию и Ольгу.

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Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal)

Ольга, с которой у актрисы долгое время были весьма напряженные отношения, оказывает ей поддержку в борьбе за квартиру. Есть видео, на котором Лидия Федосеева-Шукшина по доброй воле отписывает супругу Бари Алибасову недвижимость. А теперь артистка желает получить ее назад: она узнала, что квартиру шоумен переписал на своего молодого помощника.

Алибасов и его помощник твердят, что Федосеева-Шукшина может в любое время пользоваться этим жильем, однако актриса пытается через суд вернуть недвижимость. Говорят, у нее мало шансов, потому что все документы оформлены правильно.

Как утверждает сын продюсера, Бари Алибасов находится в психиатрической клинике. У него якобы развился корсаковский синдром.

Автор: 31 июля 2020, 08:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Cовсем не жалко! А мужей у нее было 6, из них 4 уже после Шукшина. Дамачка не сильна головой, но на передок слаба. Пусть винит сама себя.
****
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сама она виновата что с ней так ее семья поступила. Как говориться - от апельсинки не родятся мандаринки. Как воспитала, так и получила. Старшую дочь так вообще забросила и от наследства отлучила (а должны бы и ей что-то отписать, хотя бы из чувства отплаты за то, что в детстве была занята карьерой и личной жизнью и она росла без нее)
1

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