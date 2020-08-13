Наталья Рудова прервала молчание после известия о беременности

Популярная актриса Наталья Рудова отреагировала на слухи о беременности. 37-летняя знаменитость устала держать все в себе.

Несколько дней назад в прессе появились снимки артистки, сделанные в одном из московских ресторанов. На фотографиях у Натальи Рудовой можно разглядеть округлившийся живот. Примечательно, что звезда посетила заведение не одна. Ее сопровождал неизвестный мужчина.

Как удалось выяснить журналистам, спутником актрисы был владелец сети ресторанов японской кухни "Тануки" Александр Орлов. Бизнесмен обладает неоднозначной репутацией и уже не раз попадал в скандал из-за своих расистских и сексистских взглядов.

Репортеры издания Super заподозрили, что ресторатор может быть возлюбленным Рудовой и отцом ее будущего ребенка. Известно, что у Орлова уже есть трое детей. Но о личности матери наследников предпринимателя ничего не известно.

Сегодня, 13 августа, Рудова решила прервать молчание и рассказать о личной жизни. В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала совместный снимок с Орловым. "Это не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый", – написала она.

Звезда объяснила, что встретилась с ресторатором, чтобы пообедать и обсудить детали сотрудничества. "Я объелась! Да... Позволила себе лишнего и расслабилась", – поделилась Наталья Рудова. А через несколько дней она прочитала о своей беременности в СМИ.

На самом деле знаменитость не ждет ребенка. Наталья Рудова специально не комментировала эти слухи, чтобы заинтриговать поклонников. "Забавные новости были два дня. Вывод: суши – огонь", – заключила она.