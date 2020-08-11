Актриса Наталья Рудова ждет ребенка

Появилась информация о том, что 37-летняя Наталья Рудова беременна. В распоряжении репортеров оказались фото и видео, где актриса запечатлена с округлившимся животом.

Наталью Рудову сняли в одном из ресторанов в Москве. Актриса предстала в белоснежной свободной футболке, при этом держалась за живот. Рядом с артисткой был молодой мужчина. Кстати, недавно Наталья выкладывала в "Сторис" видео якобы из госпиталя "Лапино". Это излюбленный роддом отечественных знаменитостей. А еще Рудова обнародовала фотографию, где продемонстрировала забинтованную руку. Вероятно, она сдавала кровь.

Если актриса действительно беременна, то для нее это будет первый ребенок. Она не замужем. Вообще о своей частной жизни Наталья Рудова предпочитает не распространяться. Актрисе то и дело приписывают романтические отношения с разными мужчинами из шоу-бизнеса.

В окружении Натальи Рудовой утверждают, что актриса на раннем сроке беременности. Однако она подошла ответственно к этому событию и уже сбавила обороты – старается вести более здоровый и спокойный образ жизни.

Ранее артистка порядком всполошила своих фанатов. Наталья призналась, что не связала бы свою жизнь с обычным мужчиной. "Потому что я непростая. Каждой твари по паре!" – с юмором объяснила Наталья Рудова. Немедленно разразился скандал. Актрису назвали меркантильной. Тогда она поспешила оправдаться.

Наталья отметила, что ее претензии связаны не с финансами, а с общностью взглядов и интересов. Как оказалось, актриса обращает внимание в первую очередь на "масштаб личности". "Деньги – это всего лишь следствие, запомните", – сказала фанатам артистка. А еще Наталья высказала мнение, что женщине следует принимать ухаживания сразу нескольких мужчин. Тогда у нее появляется возможность сделать выбор.