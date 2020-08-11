Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Вторник
11 августа
Лента новостей
16:01
Диагноз неутешительный: Ефремов в реанимации в тяжелом состоянии
15:39
Цепкало: На сбежавшую в Литву Тихановскую было оказано давление
15:27
Даниил Белых о продолжении популярного ситкома: Пора снимать "Сваты. Второе поколение"
15:22
Актриса Наталья Рудова ждет ребенка
14:59
Что сказал на допросе муж находящейся в критическом состоянии Легкоступовой
14:57
Россияне стали меньше доверять Александру Петрову
14:57
В Белоруссии задержаны более двух тысяч человек
14:40
Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова
14:39
Михаила Ефремова экстренно госпитализировали из зала суда (видео)
14:18
"Готовьте калькуляторы": Киркоров снова дразнит народ неприлично дорогим шмотьем
14:05
В Башкирии предотвратили теракт
14:03
Противник Ефремова решил оставить его без огромных денег
13:45
Эксперт рассказал об экономических потерях России из-за забастовок в Белоруссии
13:42
48-летняя актриса Татьяна Колганова сообщила о потере ребенка
13:40
Володин призвал Лукашенко строить отношения с Россией на основе доверия
13:39
Звезда "Зачарованных" Алисса Милано потеряла волосы из-за болезни
13:33
Водитель иномарки врезался в скорую с детьми
13:20
Лукашенко пригрозили убийством и призвали отдать власть
13:11
Полиция схватила мужа покалеченной Легкоступовой
13:06
Престарелая Ротару стала выглядеть моложе 19-летней внучки
13:02
Мария Кожевникова назвала чудодейственное средство для похудения
12:58
Саранча и туннель с крысами: Светлаков издевается над гостями
12:34
Глеб Матвейчук снова стал отцом: Мы тебя очень ждали
12:28
Муж рассказал о состоянии госпитализированной Легкоступовой
12:21
Заговорившая об экологии Нюша взбесила народ: Займись своим делом!
12:18
Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала подросшего сына
12:14
Туристы пострадали из-за урагана (видео)
12:01
Просто бог: взрослый сын Малинина потряс нереальной красотой
11:59
Тихановская лично объяснила бегство за границу после выборов (видео)
11:58
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:53
"Вечная память": Собчак обнародовала обращение в связи с печальным событием
11:46
Павел Деревянко разбогател после выхода сериала "Домашний арест"
11:30
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
11:12
Не было выбора: бегству Тихановской из Белоруссии нашли новое объяснение
11:04
Арест: Лидия Федосеева-Шукшина довольна исходом скандального дела
11:03
Рак забрал у Иветти из сериала "Клон" близкого человека
10:59
"Будем молиться": Березину тяжело говорить после страшного известия о Легкоступовой
10:58
Число выявляемых случаев коронавируса в России упало ниже пяти тысяч
10:52
Алсу трогательно поздравила сына с днем рождения: Мое сердечко
10:46
В челябинской колонии нашли труп
10:23
В России говорят об отмене НДФЛ при продаже жилья экономкласса
10:18
В США осудили насилие против демонстрантов в Белоруссии
10:00
Повторяет горькую судьбу Началовой: врач об умирающей от отека мозга Легкоступовой
09:53
В Саратовской области утонула машина с ребенком
09:38
Соседи высказались о разводе Пугачевой и Галкина
09:25
Куда и зачем сбежала из Белоруссии Тихановская
09:05
Певица Валентина Легкоступова с отеком мозга впала в кому
08:55
Тихановская объявилась за пределами Белоруссии
08:47
"Это пара номер один": Алла Пугачева вышла замуж спонтанно
08:41
В Белоруссии некоторые силовики сдаются протестующим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что происходит в Минске после объявления о победе Лукашенко
"Был приступ эпилепсии, и руль заклинило": оглашены основания для оправдания алкаша Ефремова
Жириновский сообщил о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну
"Не мог пошевелить рукой и ногой": сын нашел парализованного Ефремова на полу
Не хватает бюллетеней: явка на выборах президента Белоруссии достигла 73%
Белорусы встают на колени перед ОМОНом: народ усмиряют гранатами и дубинками
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Рудова ждет ребенка

Актриса Наталья Рудова ждет ребенка

Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появилась информация о том, что 37-летняя Наталья Рудова беременна. В распоряжении репортеров оказались фото и видео, где актриса запечатлена с округлившимся животом.
прочитано 1125 раз

Наталью Рудову сняли в одном из ресторанов в Москве. Актриса предстала в белоснежной свободной футболке, при этом держалась за живот. Рядом с артисткой был молодой мужчина. Кстати, недавно Наталья выкладывала в "Сторис" видео якобы из госпиталя "Лапино". Это излюбленный роддом отечественных знаменитостей. А еще Рудова обнародовала фотографию, где продемонстрировала забинтованную руку. Вероятно, она сдавала кровь.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Универа" Рудова обзавелась "копытцами" за бешеные деньги

"Сесть на лицо и поерзать": Рудову публично распекли за сомнительное творчество

 Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Если актриса действительно беременна, то для нее это будет первый ребенок. Она не замужем. Вообще о своей частной жизни Наталья Рудова предпочитает не распространяться. Актрисе то и дело приписывают романтические отношения с разными мужчинами из шоу-бизнеса.

В окружении Натальи Рудовой утверждают, что актриса на раннем сроке беременности. Однако она подошла ответственно к этому событию и уже сбавила обороты – старается вести более здоровый и спокойный образ жизни.

Ранее артистка порядком всполошила своих фанатов. Наталья призналась, что не связала бы свою жизнь с обычным мужчиной. "Потому что я непростая. Каждой твари по паре!" – с юмором объяснила Наталья Рудова. Немедленно разразился скандал. Актрису назвали меркантильной. Тогда она поспешила оправдаться.

Наталья отметила, что ее претензии связаны не с финансами, а с общностью взглядов и интересов. Как оказалось, актриса обращает внимание в первую очередь на "масштаб личности". "Деньги – это всего лишь следствие, запомните", – сказала фанатам артистка. А еще Наталья высказала мнение, что женщине следует принимать ухаживания сразу нескольких мужчин. Тогда у нее появляется возможность сделать выбор.

Автор: 11 августа 2020, 15:22 Источник: Super ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт рассказал об экономических потерях России из-за забастовок в Белоруссии
Лукашенко пригрозили убийством и призвали отдать власть
Не было выбора: бегству Тихановской из Белоруссии нашли новое объяснение
В США осудили насилие против демонстрантов в Белоруссии

Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова ждет ребенка
Что сказал на допросе муж находящейся в критическом состоянии Легкоступовой
Россияне стали меньше доверять Александру Петрову
"Готовьте калькуляторы": Киркоров снова дразнит народ неприлично дорогим шмотьем

Проишествия

Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии
Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Заговорившая об экологии Нюша взбесила народ: Займись своим делом!

Россияне набросились на звезду
Сериалы

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано потеряла волосы из-за болезни

Актриса записала шокирующее видео
Шоу-бизнес

Полиция схватила мужа покалеченной Легкоступовой

Мужчину повезли на допрос
Шоу-бизнес

Просто бог: взрослый сын Малинина потряс нереальной красотой

Им хочется любоваться бесконечно

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+