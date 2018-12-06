Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа

В Москве состоялось вручение премии "Событие года" журнала "Кинорепортер". На светское мероприятие пришло множество российских знаменитостей. Интересно, что разброс нарядов был колоссальным. Если актриса Елена Захарова предпочла выйти в свет в бальном платье, а ее коллега Марина Александрова – в эффектном красном брючном костюме, то артистка Наталья Рудова и вовсе предстала перед публикой в черном коротком платье с внушительным декольте.