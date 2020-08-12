Рассекречен избранник беременной Рудовой

37-летняя актриса театра и кино Наталья Рудова тщательно скрывает личную жизнь от репортеров. Поклонники гадают, кто является отцом будущего малыша звезды.



Накануне в Сети появились фотографии, где артистка запечатлена с округлившимся животом. На снимках Наталья Рудова сидит на веранде одного из московских кафе с неизвестным мужчиной.

Журналистам удалось выяснить личность загадочного спутника актрисы. Им оказался 48-летний владелец сети ресторанов японской кухни "Тануки" Александр Орлов.

Бизнесмен обладает неоднозначной репутацией. Так, в декабре прошлого года Орлов угодил в скандал из-за расистского и сексистского фото в социальных сетях.

В кадре афроамериканка стоит перед ним на коленях. "Это потому, что я черная?" – спросила она у Александра. "Нет, это потому, что ты женщина", – ответил ей предприниматель.

Также в одном из интервью Орлов признался, что не любит, когда гости приводят детей с собой в рестораны. При этом известно, что у владельца "Тануки" есть трое наследников.

Журналисты портала Super полагают, что бизнесмен является отцом будущего ребенка Натальи Рудовой. Эта информация пока не получила подтверждения.

Ранее о беременности актрисы высказалась ее помощница. Она сообщила, что Наталья Рудова расскажет о переменах в личной жизни, если сама захочет.