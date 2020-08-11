"Это пара номер один": Алла Пугачева вышла замуж спонтанно

Говорят, Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились спонтанно после встречи с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Торжественная церемония прошла в Северной столице, оформлял брак лично Собчак. Ходят слухи, что Примадонна мучилась выбором между Филиппом Киркоровым и Сергеем Челобановым, которого ласково звала Челочкой.
И все же Алла решила остаться с Филиппом – якобы он не был таким проблемным, как Сергей. По мнению главного редактора газеты "Аргументы и факты" Владимира Полупанова, звезда на протяжении многих лет контролировала публичную жизнь певца.
"Когда Киркоров с Пугачевой где-то появлялись, они всегда обставляли свой выход как большой информационный повод. Это было очень важно. Показать, что вот, это пара номер один. Они – звезды. Они – вот такие вот великие. И, конечно, во время концертов, когда Киркоров пел песню "Милая", камера в нужный момент выхватывала крупно Пугачеву. Говорят, все эти вещи – свадьба и весь последующий пиар – были придуманы Примадонной ради хайпа", – высказался эксперт.
Пугачева и Киркоров прожили в браке 11 лет. В 2011 году Примадонна оформила отношения с молодым юмористом Максимом Галкиным. Эта свадьба стала неожиданностью как для поклонников, так и для представителей СМИ. Не все верят в искренность чувств артистов, считая, что обоим выгодно быть вместе.
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