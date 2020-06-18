"Я в себя вливаю": Юлия Высоцкая заявила о булимии

В ютуб-шоу "Мне это нравится!" актриса рассказала, что раньше не предполагала, будто способна неподвижно сидеть в кресле или на диване много часов подряд. Причиной стало новое увлечение звезды в самоизоляции.
Юлия Высоцкая сравнила его с опасным психическим заболеванием, связанным с бесконтрольным принятием пищи. Артистка полюбила смотреть сериалы.
Знаменитость недоумевает, зачем это нужно, ведь из подобных фильмов она не черпает ничего полезного. Более того, ведущая подчеркивает: через несколько дней она просто не помнит, что именно смотрела.
"Такое количество ненужной информации, которое я в себя вливаю, – это какая-то булимия!" – покаялась Юлия Высоцкая. Актриса подсчитала, что, если средняя серия идет 45 минут, и ее умножить на семь-восемь, то в среднем она шесть часов в день смотрит на экран.
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