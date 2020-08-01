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"Это ее личный вопрос": Пригожин бросился спасать затравленную певицу

Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин выступил в защиту уругвайской певицы Натальи Орейро. Музыкальный деятель убежден, что артисту незаслуженно травят граждане России.
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Последнее время в адрес певицы Натальи Орейро поступают нелицеприятные комментарии со стороны отечественных граждан. Дело в том, что артистка изъявила желание получить российское гражданство.

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 Наталия Орейро

Наталия Орейро актриса, певица

Ни для кого не секрет, что блиставшие в прошлом знаменитости, утратившие популярность в настоящем, любят использовать данный прием, чтобы частично реанимировать свою карьеру или получить прочую выгоду. Россияне уверены, что слова Орейро о любви к нашей стране лишены искренности, ведь звезда не планирует тут жить. Из-за этого имя певицы стало появляться на просторах Сети чаще в негативном контексте.

Продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за некогда всемирно известную исполнительницу. В разговоре с журналистами он заявил, что получение Орейро российского гражданства сыграет на руку стране и ее жителям.

Продюсер подчеркнул, что в наше время прогрессивному человеку не так просто определиться с местом жительства, многим хочется путешествовать. При этом, по мнению Пригожина, певица взрослый человек, поэтому никто не вправе указывать ей, какие решения принимать. "Хочет она паспорт или нет, это ее личный вопрос", – цитирует музыкального деятеля радиостанция "Говорит Москва".


Автор: 1 августа 2020, 15:51 Источник: Радиостанция "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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