Певица Валерия пояснила слова Пригожина о "нищих" артистах

Звезда пошутила, за комментарии по любому вопросу у них в семье отвечает именно супруг. Правда, он не всегда разбирается до конца в вопросе, поэтому периодически попадает впросак. Так же случилось и с мнением по поводу выплат от государства.
Как отметила Валерия, ее муж имел в виду не известных на всю страну звезд, а именно артистов, которые работают в цирках, областных театрах, занимаются праздниками. Она добавила, что из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, а значит, многие трудяги из сферы развлечений остались без прибыли.
"Дольше, чем представители других профессий, артисты не смогут работать. У многих нет подушки безопасности. Поэтому Йося и говорит, что в бедственном положении находятся люди", – сокрушается певица.
Также знаменитость уточнила про собственные доходы и расходы в связи с коронавирусом. "Я – артист-предприятие, у меня огромное количество людей на плечах. У каждого из них есть семья, есть дети, я это понимаю. Да, у меня нет концертов, да, у меня нет доходов, и все эти месяцы мы выплачиваем зарплаты за свой счет. И я, и многие другие артисты, но не все, не у всех есть такая возможность", – рассказала Валерия.
Она отметила, что многие компании закрылись или распустили своих людей из-за отсутствия средств к существованию. "Пострадали очень многие", – говорит артистка.
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