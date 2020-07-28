Пригожин ужаснулся из-за внезапного поступка Тимати

Тимур Юнусов (Тимати) стоял у истоков Black Star. Он и его друзья сделали компанию успешной. Об этом бренде знают как в России, так и за рубежом. Black Star – это не только продюсерский центр. В разные годы компания открывала салоны красоты, рестораны, автомойки и прочее. Теперь Тимати к этому не имеет отношения.
Артист конфликтовал с другими учредителями "Черной звезды", поэтому теперь он начнет с чистого листа. У рэпера остались права на некоторые товарные знаки, которые, вероятно, он задействует для чего-то нового.
Иосиф Пригожин удивился, когда посчитал, сколько лет Тимати был в Black Star. "Я просто у ужасе". Продюсер понимает – время ухода рэпера из лейбла пришло. Особенно сейчас, когда на фоне пандемии у всех меняется жизнь.
Супруг певицы Валерии, как и многие, не может себе представить Black Star без Тимати. Ведь рэпер все эти годы был лицом компании.
Напомним, Анастасия Решетова также высказалась об уходе возлюбленного из компании. Слова модели приводили "Дни.ру".
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