"Грязная история": Сафронов о причастности Цымбалюк-Романовской к внезапной смерти Заграевского

"Конечно, для меня смерть Заграевского стала потрясением, – говорит Никас. – Мы с ним были знакомы. Он относился с уважением ко мне и моему творчеству. Поддерживал на передачах. И всегда позитивно отзывался обо мне и моих работах. Сергей бывал у меня в гостях. Он – интересный человек, искусствовед, художник. На ток-шоу порой выражал свою точку зрения, с которой не все были согласны. Но меня в обиду не давал".
Сразу после смерти Заграевского по светской тусовке поползли сплетни: якобы тут не обошлось без бывшей жены Армена Джигарханяна – Виталины Цымбалюк-Романовской. Мол, в последнее время уходят люди, которые ей противостояли. Сначала – ведущая Юлия Норкина, теперь – Сергей Заграевский.
"Я в это не верю, – продолжает Сафронов. – Конечно, Виталина ни в чем не виновата. Просто такое стечение обстоятельств. Когда умер мой друг Юрий Лонго, все говорили, что он – колдун, поэтому Бог его рано забрал. А на самом деле у него были большие проблемы с сердцем. Вокруг известных людей всегда ходит множество слухов".
"Знаете, когда у Виталины с Арменом Борисовичем произошла ссора, я не хотел задевать ни его, ни ее, – продолжает художник. – К тому же, мне казалось, я должен защитить женщину, которая на тот момент являлась женой моего друга. Сейчас я больше не хожу на ток-шоу, посвященные данной теме".
"Это неприятная история, в которой фигурирует имя великого человека, внесшего большой вклад в российскую культуру, – Армена Джигарханяна, – пояснил свою позицию живописец. – Не хочу участвовать в подобных историях. Продюсеры телеканалов не раз приглашали меня на съемки, но я всегда отказывался, так как считаю, что не нужно обсуждать такие вещи. И вообще уже давно пора закончить обсуждать эту грязную семейную историю".
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