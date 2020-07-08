"Простила ли я? Нет": Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с Джиганом

Этой весной должны были развестись Оксана Самойлова и Джиган, но этого не произошло. Модель передумала, но до недавнего времени так и не объяснила, почему решила остаться с супругом.

Оксана Самойлова не сомневается, что ее развод с Джиганом одобрили бы многие, ведь это было бы справедливо и логично. Но модель подумала о детях, которые, по ее мнению, получили бы травму на всю жизнь.

Супруга рэпера отметила, что расстаться было бы гораздо легче, если у них было хотя бы два ребенка. Но "смягчить удар" сразу четверым наследникам Оксана не смогла бы. Самойлова рассказала, что у ее дочери Ариелы на фоне развода мамы и папы начались панические атаки и, как следствие, проблемы со сном.

Оксана подчеркнула, что в случившемся ее вины нет, и она не намерена терпеть всю жизнь ради детей, но лишать дочерей и сына отца не стала.

"Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время, но думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший", – написала Самойлова в своем инстаграм-аккаунте.

Супруга Джигана также пояснила, что День семьи, любви и верности, который отмечается в России каждый год 8 июля, теперь не про них.

Напомним, прежняя семейная жизнь Джигана и Самойловой закончилась в феврале этого года, сразу после рождения долгожданного сына. Рэпера будто подменили. Он стал много пить, употреблять запрещенные вещества. Говорили, что якобы модель узнала об изменах супруга, поэтому выгнала его из дома.

Некоторое время Джиган проходил лечение в американском рехабе. Также рэпер лежал в московской клинике. Как только восстановление закончилось, Джиган стал примерным отцом, теперь он много времени уделяет семье.