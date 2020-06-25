Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Джиган подарил Самойловой браслет за баснословную сумму

Джиган подарил Самойловой браслет за баснословную сумму

Джиган и Оксана Самойлова. Фото:instagram.com/samoylovaoxana
Многодетная семья снова живет счастливо. Джигану удалось вымолить прощение у супруги.
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Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) продолжает доказывать своей возлюбленной Оксане Самойловой, что он хороший муж и отец. Рэпер радует супругу и детей подарками, не жалея средств.

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Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

На этот раз Джиган преподнес Оксане весьма оригинальное украшение – золотой браслет с бриллиантами 750 пробы стоимостью шесть миллионов рублей. Рэпера заметили в бутике известного бренда.

Напомним, что летом должен был состояться развод Джигана и Оксаны. Супруга хотела расстаться с рэпером после его загулов в Майами и Москве. Как только на свет появился долгожданный сын, Устименко стал вести аморальный образ жизни.

Он употреблял запрещенные вещества, а также пил много алкоголя. Джиган проводил сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм", устраивал вечеринки. Все это привело его в американский рехаб, где лечат от зависимостей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По приезде в Москву рэпер также попал в клинику. Как только он покинул стены медучреждения, стал вести себя как примерный семьянин. Многочисленные попытки исправиться Самойлова оценила и передумала разводиться.

Автор: 25 июня 2020, 16:06 Источник: Telegram-канал "Курятник" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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