Джиган подарил Самойловой браслет за баснословную сумму

Многодетная семья снова живет счастливо. Джигану удалось вымолить прощение у супруги.

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) продолжает доказывать своей возлюбленной Оксане Самойловой, что он хороший муж и отец. Рэпер радует супругу и детей подарками, не жалея средств.

На этот раз Джиган преподнес Оксане весьма оригинальное украшение – золотой браслет с бриллиантами 750 пробы стоимостью шесть миллионов рублей. Рэпера заметили в бутике известного бренда.

Напомним, что летом должен был состояться развод Джигана и Оксаны. Супруга хотела расстаться с рэпером после его загулов в Майами и Москве. Как только на свет появился долгожданный сын, Устименко стал вести аморальный образ жизни.

Он употреблял запрещенные вещества, а также пил много алкоголя. Джиган проводил сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм", устраивал вечеринки. Все это привело его в американский рехаб, где лечат от зависимостей.

По приезде в Москву рэпер также попал в клинику. Как только он покинул стены медучреждения, стал вести себя как примерный семьянин. Многочисленные попытки исправиться Самойлова оценила и передумала разводиться.