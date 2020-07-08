"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию

"Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев… в Москву, и так бы все ходила по святым местам… Ходила бы и ходила. Благолепие!" – говорила Варя в чеховском "Вишневом саде". По святым местам теперь все больше ходит и Мария Шукшина, средняя из трех дочерей от разных браков писателя, актера и режиссера Василия Шукшина.



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