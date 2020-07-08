"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию

Ольга Шукшина, младшая дочь Василия Макаровича, работает в церкви. Все чаще на богомолье видят и Марию. Подобные кульбиты не могут не удивлять. Шоумен Рустам Солнцев посвятил им даже отдельный пост в социальных сетях и попытался разобраться, что происходит с Марией Шукшиной.
"Очень талантливая актриса Маша Шукшина (х/ф "Печки-лавочки", "Брежнев", "Похороните меня за плинтусом" – Прим. ред.) ушла в религиозность, – вздыхает Солнцев. – Достала, видать, развеселая семейка. Теперь она выглядит как "старой бабушки портрет" и использует слова, типа, "возрадуюсь".
По мнению Рустама, иного исхода ждать не приходилось, ведь отчим 52-летней Марии Шукшиной – эксцентричный продюсер Бари Алибасов, который сейчас находится в психушке. Да и мать Марии актриса Лидия Федосеева-Шукшина не кажется вполне здоровой...
"Талант ходить к Малахову – дело семейное", "А Машу Распутину Шукшина в храме не встречает?", "Жаль Василия Макаровича!" – юродствуют люди в комментариях.
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