"Богомолица в сарафане с ****": Солнцев плюнул в Волочкову за грехопадение и блуд

"Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!" – мечтала Варя в чеховском "Вишневом саде". А вот Анастасия Волочкова решила не мечтать, а действовать – отправилась ставить свечки и целовать иконы в Дивеевский монастырь.
Этот православный женский монастырь Нижегородской епархии почитается поместными православными церквями как четвертый "земной Удел Пресвятой Богородицы". Разумеется, сам Бог велел быть тут и Анастасии Волочковой.
Как настоящая паломница часть пути она шла по лесу, потрясая окрестных волков и лис глубоким декольте, обтягивающим сарафаном и туфлями на высокой платформе. Что уже говорить о простом народе!
"Меня люди и дети в храмах вот этих вот, церквях, они меня здесь любили, – заверила Настя. – Они фотографировались со мной!"
Правда, любили Волочкову на святом месте не все. Власти закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса села выписали ей штраф за нарушение правил. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.
Рустам Солнцев не смог пройти мимо скандала и вставил свою свечку. "Бессимптомная Настя Волочкова, после долгого процесса грехопадения и блуда, решив замолить все и разом, пробралась-таки лесами в Дивеевский монастырь, – позубоскалил шоумен. – Но надзорные службы за праздношатающимися грешниками изловили эту богомолицу в сарафане с **** (грудью. – Прим. ред.) и составили подлый, малодушный акт".
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