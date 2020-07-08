Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть

Многие поклонники актрисы отмечают, что в свои 54-года женщина выглядит намного моложе. Активный образ жизни, постоянные съемки и регулярный спорт делают свое дело. Марина Зудина до сих пор может дать фору молоденьким студенткам на различных кастингах. Несколько часов назад сногсшибательная блондинка поделилась редкими кадрами, на которых запечатлена вместе с дочерью.
Пока в Москве стоит жара, Марина Зудина участвует в фотосессиях на тенистых лужайках. На странице актрисы в "Инстаграм" появилось нежное видео с 14-летней наследницей Машей. Они предстали в легких и элегантных нарядах пастельных цветов.
Подписчикам Марины не удалось сдержать эмоций. Кто-то отметил, что дочь Маша очень похожа на свою звездную маму. А кто-то добавил, что сама Зудина выглядит как девочка – настолько свежа и молода.
"Обе красавицы. Вот что значит отличная наследственность и шикарная генетика", – прокомментировали кадры фанаты.
Напомним, что актриса более 23 лет была замужем за Олегом Табаковым. Их роман начался задолго до того, как пара приняла решение зарегистрировать брак. Марина была студенткой маэстро. У актеров двое детей – Павел, который пошел по стопам талантливых родителей, и Мария, ученица старших классов.
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