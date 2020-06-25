Марина Зудина отказалась от многообещающего тура по США из-за скорых родов

Актриса показала фотографии из личного архива. Звезда сериала "Содержанки" запечатлена рядом с супругом Олегом Табаковым. Просторный наряд едва скрывает интересное положение Марины Зудиной.
По словам артистки, кадр был сделан за три недели до того, как она впервые стала матерью. "Если возможно выражение безмерного счастья и любви, то это выражено на этих трех фотографиях..." – написала Марина.
В 1995 году артистка подарила легендарному режиссеру сына Павла. Незадолго до появления наследника на свет она снялась у британского кинематографиста Энтони Уоллера в проекте "Немой свидетель".
В его рамках актриса могла отправиться в рекламный тур по Америке. Поездка совпадала с последними неделями беременности, и Марине предложили рожать в США. Павел мог бы получить американское гражданство.
От промотура Зудина отказалась. Судя по всему, теперь знаменитость жалеет о том решении. "Жизнь была наполнена верой в безграничные возможности", – отметила артистка.
Напомним, что у звезды сериала "Содержанки" в браке с Олегом Табаковым появились на свет двое детей. Помимо взрослого сына Павла, у артистки есть дочь-подросток Мария. Девочка родилась в 2006 году.
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