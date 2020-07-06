Канделаки сцепилась с Уткиным после оскорбительных слов

Тина Канделаки и Василий Уткин вновь на тропе войны. Спортивный комментатор сам провоцирует журналистку.

Ссора между Тиной Канделаки и Василием Уткиным произошла пять лет назад, когда он отказался работать на телеканале "Матч-ТВ" под руководством журналистки. После этого спортивный комментатор всячески задевает телеведущую.

Например, недавно Канделаки опубликовала в "Инстаграм" поздравление в адрес футбольного клуба "Зенит", но отметила аккаунт баскетбольного. Тина объяснила, что ошиблась ее помощница. Уткин же успел зацепиться за этот прокол и сказал журналистке: "Если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать".

После этого Ксения Собчак выложила на своем ютуб-канале интервью с Уткиным, где он оскорбил Канделаки. Тина этого терпеть не стала и обвинила комментатора в шовинизме, национализме и бодишейминге.

Телеведущей не понравилось, что Василий назвал ее "Сацивиевной". Таким образом он сделал акцент на национальности медиадивы.

"Теперь я не просто дура, а еще и нерусская дура. Пользуясь тем, что институт репутации никак не влияет на положение в обществе, Василий не боится оказаться ни бодишеймером (как бы абсурдно это ни выглядело), ни националистом", – написала она в "Инстаграм".

Канделаки также обратила внимание, что она "не единственный представитель этнического меньшинства" на телевидении или спорте. Например, половина футболистов, которые находятся в составе сборной, тоже другой национальности, отметила Тина.