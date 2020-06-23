Стала известна истинная причина конфликта Канделаки и Садальского: Шутил на похоронах!

Раньше Тина Каделаки называла Стаса Садальского наставником. Однако сейчас многолетняя дружба сменилась взаимной неприязнью.

Тина Канделаки рассказала, с какого момента она невзлюбила Стаса Садальского. Мнение об актере телеведущая поменяла, когда тот явился на похороны ее отца. Садальский проявил бестактность – он шутил, приставал, пытался ущипнуть Эльвиру Канделаки, мать Тины, которая в тот момент скорбела по мужу.

Станислав Юрьевич, по его мнению, просто хотел подбодрить, но такой метод поддержки не оценила телеведущая. Она сделала замечание актеру. После этого Канделаки больше никогда не виделась с Садальским и никогда с ним не общалась.

Но актер не упускает возможности задеть бывшую подругу. Станислав Юрьевич нелестно отзывается о Тине. Например, однажды он усомнился в том, что Канделаки добилась успеха сама. Садальский якобы знает, что первые эфиры телеведущей спонсировал ее супруг.

Канделаки же старается не обращать внимание на едкие высказывания актера. Знаменитость призналась, что терпит его поведение до последнего. Во время разговора с Дмитрием Гордоном телеведущая упомянула конфликт с Ксенией Собчак, которую она также игнорирует. Но если у Тины терпение закончится, она ответит оппонентке.