"Хорошо, что челюсть папина": Виторган показал подросшего сына от Собчак

Максим Виторган опубликовал новое фото с сыном от Ксении Собчак. Поклонники артиста были удивлены тем, как сильно трехлетний Платон похож на родителей.

На семейном снимке отец и сын дурачатся перед камерой. Видимо, актер показывает мальчику, как правильно делать селфи. В подписи к кадру артист обозначил, что Платон сильно на него похож – особенно рукой.

Максим Виторган никогда не отличался стройностью и не против пошутить над собой на эту тему. Видимо, полагая, что наследник пойдет в него и в этом, звезда отметила, что учит сына правильно втягивать щеки для фото. "Фейстюн для слабаков!" – пишет знаменитость.

Поклонники в комментариях отметили, что мальчик удивительным образом похож сразу на обоих родителей. Конечно, не обошлось без шуток на тему внешности Ксении Собчак.

"Вот он симбиоз Вас и Ксении. Смотришь-копия Вы, потом смотришь-сходство с Ксенией (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошо, что нос и челюсть ПАПИНЫ", "Папин сын!", "Не надо ему ничего втягивать, у него все в порядке", – заявили поклонники.

Максим Виторган и Ксения Собчак были вместе шесть лет, союз распался в 2018 году. Сейчас у каждого новые отношения. Журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а актер встречается с коллегой по цеху Нино Нинидзе.

Телеведущая с теплотой вспоминает брак с Виторганом, однако в одном из интервью призналась, что в отношениях с ним ей не хватало инициативности. Как заявила звезда, ведущей в этом браке была именно она.