"С завтрашнего дня ухожу в запой": коронавирус довел Максима Виторгана

Максим Виторган публично заявил, что уходит в запой. Только на этот раз актер не намерен выпивать огромное количество алкоголя, он планирует полностью уйти в съемочный процесс и возобновить свой прежний рабочий режим.
По словам Виторгана, период самоизоляции его очень распустил: актер перестал следить за собой и потерял былую спортивную форму. Перед очередными съемками Максим решил отправиться в специализированное медицинское учреждение. Там его посадили на жесткую диету и произвели полный анализ состояния актера.
Звезда признается, что поначалу было тяжело: подавали маленькие порции, а все блюда были без соли и каких-либо специй. Но ситуацию сгладила встреча с давним знакомым актера. Молодому человеку и вовсе прописали полное голодание, позволяющее очистить организм за короткие сроки.
Отметим, что Максим Виторган решил не ограничиваться посещением оздоровительного центра и отправился к косметологу. Актер рассказал, что теперь приобщился к "истинно женским наслаждениям". Виторган узнал, что такое душ-шарко, подводные и наводные массажи, упражнения в вакуумном костюме. А для официального закрепления результата актер подытожил, что полностью готов "к эротике в кадре".
В одном из интервью Максим Виторган сознался, что на самоизоляции у него начали проблемы с алкоголем. У артиста появилась вредная привычка: он стал подливать крепкий алкоголь в кофе и другие напитки. Так начиналось почти каждое утро Виторгана. Актер не отрицает, что такое поведение ни к чему хорошему не приведет, но пока не может отказаться от кружечки свежесваренного кофе с каплей коньяка.
"С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев", – пошутил актер.
Теперь поклонникам актера остается только гадать, сможет ли наладить свой режим Виторган и как скоро он выйдет из "творческого запоя".
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