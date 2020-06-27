"С завтрашнего дня ухожу в запой": коронавирус довел Максима Виторгана

Несколько месяцев самоизоляции не прошли даром: кто-то из звезд российского шоу-бизнеса приловчился и начал работать над собой в домашних условиях, а кто-то решил дождаться снятия ограничений и только тогда переходить к значительным изменениям в жизни. Максим Виторган относится ко второй группе звезд, обнаруживших после карантина, что их форма слегка потеряла свой прежний вид.

прочитано 345 раз