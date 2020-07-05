"Жалко таких женщин": раздетую Максакову закидали камнями

Мария Максакова решилась на эксперимент. Певица разместила на своей страничке в "Инстаграме" новую композицию в жанре поп.
Песня носит название "Пандемия любви". Очевидно, что Максакова вдохновилась актуальными событиями в мире.
Стоит обратить внимание на то, каким образом Максакова презентовала песню. Она выложила в соцсеть видео, которое представляет собой коллаж из пикантных студийных фотографий.
Творческие порывы Максаковой оценили далеко не все. "Голос как у коровы. Несчастные женщины, которые оголяются", "Мария, очень красивая женщина вы, очень. Но песенка настолько дешевая, она не к лицу вам. Долбящий мотив и ваш голос в ней ужасен", – написали недовольные. Однако нашлись и те, кто поддержал начинание артистки. "Мария Петровна! Большой вам привет из Пермского края. Песня замечательная. Пишите, сочиняйте, работайте! Талантливый человек талантлив во всем", "Фигура обалденная. Супер-круто! Умница, Машенька!", "Самая-самая красивая и талантливая!", "Лучше пандемия любви, чем пандемия болезни", – оставили комментарии поклонники.
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