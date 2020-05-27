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Сильно располневшая Максакова заговорила о женском обрезании

Сильно располневшая Максакова заговорила о женском обрезании

Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оперная певица Мария Максакова дала интервью Алене Водонаевой. Экс-депутат Госдумы стала практически неузнаваемой.
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Артистка дала экс-участнице "Дома-2" комментарий на тему женского обрезания. В 2016 году Мария Максакова выступала с инициативой внести в законопроект поправки. Она предлагала наказывать за проведение таких операций сроком до десяти лет лишения свободы. Закон не приняли.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Примечательно, что зрители не сразу узнали в располневшей женщине оперную диву. Некоторые предположили, что звезда просто выбрала неудачную прическу.

Максакова известна как оперная певица – она выступала на сцене Мариинского театра. Также Мария пробовала себя в качестве актрисы, телеведущей, депутата Госдумы.

В 2016 году Мария Максакова переехала в Киев вместе со своим супругом Денисом Вороненковым. В 2017-м произошла трагедия – парламентария убили. В декабре 2018 года певица исчезла из публичного пространства.

Как писали "Дни.ру", у Марии Максаковой натянутые отношения с матерью Дениса Вороненкова. Людмила Николаевна активизировалась после смерти сына. Она мечтает увидеть внука и общаться с ним.

Однако артистка всячески этому препятствует. Оперная певица не одобряет съемки свекрови в различных шоу, где та якобы не в лучшем виде выставляет покойного сына.

Автор: 27 мая 2020, 09:00 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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