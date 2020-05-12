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Шоу-бизнес

Всему виной наркотики: Мария Максакова отдала жилье в помраченном рассудке

Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время Мария Максакова пропала со всех радаров. Оперная дива уехала в Украину несколько лет назад, однако не забывает о том, что происходит в России. Говорят, певица пытается вернуть себе квартиру в Москве.
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Мария Максакова известна не сколько своим творчеством, сколько перипетиями в личной жизни. В 2015 году Маша, будучи депутатом Государственной думы, вышла замуж за своего коллегу Дениса Вороненкова. Спустя некоторое время стало известно об уголовном преследовании в отношении супруга Марии Максаковой. Будто бы из-за этого от переживаний артистка потеряла двойню. Впрочем, в 2016 году певица родила мужу сына Ивана, а уже в конце года семья переехала в Киев. А весной 2017 года Дениса Вороненкова застрелили при странных обстоятельствах.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Сейчас же стало известно, что в том же году, после смерти мужа, Мария Максакова оформила доверенность на дочь Вороненкова от предыдущего брака Екатерину, с которой у той установились хорошие отношения, на квартиру в Москва-сити. Екатерина, в свою очередь, продала эту недвижимость приятелю отца Денису Панаитову за 38 миллионов рублей. Вот только, по словам Марии Максаковой, она этих денег так и не получила.

Теперь артистка подала в суд. Она утверждает, что Екатерина Вороненкова могла заключить сделку будучи "под веществами", что немаловажную роль сыграло ее доверие к Денису Панаитову. Да и сама Мария, по ее словам, писала доверенность, будучи в глубокой депрессии.

Теперь Мария Максакова просит суд признать все действия с квартирой недействительными. Отметим, что ранее певица уже пыталась аннулировать сделку по продаже недвижимости, но суд проиграла.

Отметим, что у артистки непростые отношения не только с дочкой мужа, но и его матерью. Людмила Николаевна активизировалась после смерти сына. Женщина мечтает увидеть внука и регулярно с ним общаться. Однако Мария Максакова, по словам Вороненковой, всячески этому препятствует. Оперная певица объясняет, что ей не нравятся съемки Людмилы Николаевны в различных шоу, где та якобы не в лучшем виде выставляет своего покойного сына.

К тому же, по ее словам, у Дениса с матерью всегда были натянутые отношения, однако сама Мария пыталась их наладить. Но после того, как Вороненкова стала сниматься в различных шоу скандального характера, то и Максакова изменила к ней отношение.

Автор: 12 мая 2020, 09:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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