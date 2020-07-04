Галкин вырастил для Пугачевой миллион алых роз

Максим Галкин показал подписчикам свой сад. На приусадебном участке артист самостоятельно выращивает овощи, фрукты и, конечно, цветы.

Особенно он гордится розами. Как отметил комик, в прошлом году подписчики указали ему на вредителей, который испортили несколько растений. В этот раз супруг Аллы Пугачевой решил отчитаться перед внимательными фолловерами: тлю истребили заблаговременно.

Максим Галкин показал несколько фотографий розовых кустов. Можно насчитать минимум восемь разных сортов: есть нежно-розовые, красные, оранжевые, желтые. Конечно, подписчики сразу провели ассоциацию с культовой песней Примадонны. "Миллион алых роз", "Миллион миллион алых роз❤️❤️ у Аллы Борисовна все, как в песне! Из окна вижу я... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написали в комментариях.

Также некоторые предположили, как невероятно пахнет на приусадебном участке Максима Галкина. "На первом фото я прям аромат услышала", "Розы в принципе всегда великолепны! Любого сорта и цвета, но мои фавориты это конечно же красные", "Чайные очень красивые у Вас", "Только посмотрев на эти розы я почувствовала их запах!"– пишут восторженные поклонники.

Напомним, что артист неоднократно признавался, что обожает возиться в саду. Супруг Аллы Пугачевой хвастался, что его семья делает салат только из собственных овощей. Максим Галкин прививает любовь к труду и своим детям. Гарри и Лиза часто помогают папе с делами в огороде.