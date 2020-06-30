"И спелись, и спились": Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

Максим Галкин, Николай Басков и Сергей Мазаев показали, как за несколько месяцев соскучились по выступлениям. На установленной в лесной местности сцене они исполнили знаменитую песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Каждый пел по несколько строчек и передавал микрофон другому.
По нарядам артистов видно, что встреча неофициальная, и вряд ли можно назвать происходящее мероприятием. В тот день Максим надел морковного цвета брюки и лонгслив, а Николай предстал в белых брюках и красной рубашке.
Звезды из шоу-бизнеса оценили "лесное" трио. "И спелись, и спились", – пошутил Игорь Крутой. "Браво!" – написал Игорь Николаев. В комментариях отметилась Алла Пугачева. Примадонна российской эстрады подчеркнула: "Талантливый человек талантлив во всем".
Поклонники также пришли в восторг от выступления артистов. "Это очень здорово", "Молодцы", – похвалили подписчики.
Напомним, что на днях Алла Пугачева устроила домашние посиделки с друзьями. В гости к артистке приехали Валентин Юдашкин, Александр Буйнов и другие именитые личности. Фото со встречи появилось в "Инстаграм". Супруга Максима Галкина удивила поклонников внешним видом.
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