"И спелись, и спились": Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

Режим самоизоляции в Москве и Московской области завершился, и можно снова встречаться с друзьями. В связи с этим знаменитости стали публиковать свежие фото и видео. Накануне Максим Галкин встретился с Николаем Басковым и Сергеем Мазаевым. Артисты устроили настоящий концерт.

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