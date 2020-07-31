Пынзарь из "Дома-2" сообщила об ограблении

О произошедшем преступлении Дарья Пынзарь сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала видео, на котором можно заметить светловолосую женщину, шныряющую по офисному зданию.
На кадрах видно, что сначала преступница пыталась найти что-то ценное в карманах оставленной сотрудниками верхней одежды. Дождавшись удобного момента, женщина зашла в офис Сергея Пынзаря, уверенно подошла к шкафу и вытащила из него сейф. Удивительно, что путь на выход был для злоумышленницы легким. Она спокойно вынесла сейф под видом коробки.
Дарья отметила, что эта женщина приходила в офис Сергея за несколько дней до преступления. Она представлялась клиенткой, но, как оказалось, просто изучала место.
Пынзарь уже подал заявление в полицию. Он надеется, что разыскать преступницу помогут интернет-пользователи. Тех, кто видел эту женщину, мужчина попросил отозваться. Дарья же призвала бизнесменов быть очень внимательными и не доверять клиентам.
Напомним, недавно экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь "засветила" голую грудь. Девушка опубликовала видео, на котором плещется в бассейне.
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