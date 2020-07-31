Пынзарь из "Дома-2" сообщила об ограблении

Звезды реалити-шоу "Дом-2" Сергей и Дарья Пынзари после того, как покинули проект, занялись бизнесом. Девушка владеет несколькими салонами красоты, а ее возлюбленный – сетью строительных компаний. Недавно в офис Сергея нагрянула женщина, которая вынесла сейф.

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