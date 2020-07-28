Пынзарь из "Дома-2" вывалила грудь на всеобщее обозрение

Бывшую участницу скандального проекта "Дом-2" Дарью Пынзарь вновь пристыдили за непристойный внешний вид. Девушке пришлось удалять видео.

Дарья Пынзарь поделилась видеозаписью, на которой она запечатлена в бассейне. Девушка спешно публиковала кадры, чтобы похвастаться досугом, но не заметила, что во время съемки оказавшаяся под водой грудь выпала из купальника.

Этот момент внимательно разглядели подписчики перед тем, как Дарья удалила видео. Хейтеры посчитали, что звезда "Дома-2" окончательно лишилась стыда, поэтому показала такой откровенный кадр. "Совсем не видит, что снимает!", "Грудь ушла в плавание!" – высмеяли пользователи Сети.

К слову, в последнее время на Дарью все чаще набрасываются недоброжелатели. Ее упрекают за несовершенную фигуру, несмотря на то, что девушка работает над своей внешностью. Конечно, никто не без греха. Пынзарь любит вкусно покушать.

Недавно экс-участница телестройки удалила свое видео на "Ютуб" после очередной волны обидных комментариев. Дарья отметила, что в Турции люди гораздо добрее, чем в России, и призвала недоброжелателей не смотреть ее контент.

Также Пынзарь старается отбирать хлеб у хейтеров, называя темы, которые могут обсуждаться под ее публикациями – ожирение, беспорядок в доме, неумение танцевать. Чтобы в полной мере съязвить хейтерам, звезда "Дома-2" записала видео, на котором энергично двигается и поет.