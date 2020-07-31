Продюсер Пугачевой рассекретил нового молодого фаворита

Сегодня его внимание приковано к новому молодому артисту. Певец Авет Саркис анонсировал выпуск концертного фильма, в который войдут оригинальные композиции, написанные Евгением Кобылянским.
Эпизоды будут сниматься и в студии, и на сцене. В ленту войдут не только песни, но и фрагменты интервью, а также моменты из личной и творческой жизни артиста и его продюсера. Сначала будут выходить отдельные песни – концертные клипы, а затем получасовой фильм появится на "Ютуб" целиком.
"Мы рассчитываем привлечь новую аудиторию и работаем с целью соответствовать запросу слушателя на хорошую, крепкую мужскую лирику, – сообщил Евгений. – Надеюсь, что к осени карантин закончится, и общество будет возвращаться к нормальному образу жизни. Тогда же сделаем и большую презентацию нашего проекта".
Напомним, что Кобылянский является автором-композитором множества хитов, в числе которых "Мамины глаза" Гвердцители, "Натали" Лепса, "Орел" Кормухиной. В успехе его нового песенного предприятия можно не сомневаться.
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