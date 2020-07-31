Продюсер Пугачевой рассекретил нового молодого фаворита

Евгений Кобылянский – личность в российском шоу-бизнесе уникальная. Как композитор, аранжировщик, звукорежиссер или продюсер он успел поработать c самыми яркими эстрадными звездами – Ириной Аллегровой, Григорием Лепсом, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским. А с Аллой Пугачевой в 1998 году записывал песню на стихи Татьяны Снежиной для "Рождественских встреч" и репетировал в "Олимпийском".

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