Продюсер Кобылянский: Наша эстрада смешна и уродлива
– У нас в стране сегодня шоу есть, а бизнеса нет, – уверен Кобылянский. – До развитой музыкальной индустрии нашей эстраде, конечно, еще очень далеко, потому что движение абсолютно бессистемное. У нас нет связки между институтом поиска талантов и их развитием на сцене.
Поэтому мы и видим засилье одних и тех же лиц десятилетиями – Пугачева, Ротару...
Это не просто странно, а вопиюще неправильно! Но чтобы изменить ситуацию, надо изменить систему. Например, звукозаписывающая компания при приглашает продюсера, который заинтересован в поиске новых лиц, чтобы первым явить миру интересных артистов, яркие треки. Но на сегодняшний день наш шоу-бизнес выглядит уродливо – талантливая молодежь никуда не может попасть без копейки денег.
А как Вам а же Ольга Бузова, чем Вы объясните ее феномен?
Она никакого отношения к музыке не имеет. Но людям, которые сегодня в стране заправляют музыкальным эфиром, это не важно. Они не понимают, что Бузова и иже с ней занимают чье-то место в эфире, место какого-то талантливого человека. Она раскрутилась за счет пиара, но не таланта. Не важно, по какому поводу, но сотни постов и снимков в инстаграме, миллионы лайков, бесконечные показы себя – желательно, полуголой. Таким образом, идет просто накручивание ситуации человеком, о котором никто ничего не знает. Она никто, у нее нет интеллекта, она не образована, у нет ни актерского, ни музыкального таланта. Она просто девочка. Но деньги, которые потрачены на ее пиар, превращаются в то, что люди приходят просто посмотреть на это чудо дивное.
Но ведь при этом она собирает полные зала как-то!
Общаюсь с устроителями концертов в регионах, я узнал, что большая часть наших гламурных див, которые не сходят с обложек журналов, которых пиарят с родами и разводами, не собирают залы. Но это образ жизни – тратить на себя чужие деньги. Сегодня продает не музыка, но лица.
Кстати, про музыку. Сколько сегодня стоит хит?
Есть так называемые украинские гастарбайтеры, которые пишут по десять песен в день по пятьсот долларов, и раскидывают повсюду, как курица помет во дворе. Они заваливают артистов полуфабрикатом. И рушат тем самым рынок. Что же касается песен признанных мэтров, то песня стоит от двадцати до пятидесяти тысяч долларов.
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