Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Вторник
21 июля
Лента новостей
10:43
Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста
10:30
Россиянина убило молнией в Златоусте
10:15
Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию
10:14
Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом
10:04
Повышение пенсий с 1 августа: назван размер прибавки
09:31
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
09:27
Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать
09:06
В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса
08:48
"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной
08:47
"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару
06:39
Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком
04:12
Рынска после смерти мужа отказалась от секса по переписке: Предпочитаю живьем
02:36
Блогер-фармацевт Диденко сплясала на костях эксперта шоу "Пусть говорят"
00:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июля 2020 года
00:09
Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик
21:53
Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
21:53
"Очень переживает": закрутившего роман с Арзамасовой Авербуха предупредили об опасности
21:47
Иммунолог о ношении масок на улице: Это смешно!
21:35
Ударивший кондуктора трамвая кузбассовец задержан полицией
21:22
Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
21:20
Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым курьера готовят иски на крупную сумму
20:43
В Мытищах автомобиль такси столкнулся с грузовиком
20:29
Комаровский назвал плюсы пандемии коронавируса
20:14
Гроза и град застали врасплох жителей Челябинской области
20:09
В Кургане из-за сильного дождя затопило улицы
20:00
Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе
19:56
В Чите 11 человек пострадали в результате ДТП
19:22
Умер российский художник-карикатурист Виктор Чижиков
18:53
В Петербурге пенсионера подозревают в убийстве знакомого
18:35
Катя Кищук намекнула на разрыв отношений с избранником: Можете называть меня проституткой
18:26
Пригожин опроверг информацию об угрозах выпускнице "Фабрики звезд": Мы эту тему закрыли
18:03
Максимова и Корешков снимаются во втором сезоне сериала "257 причин, чтобы жить"
17:53
Стало известно о готовящемся судебном заседании по делу Ефремова
17:40
Рудковская готовится стать матерью в четвертый раз
17:21
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
17:19
Многодетная Климова спровоцировала слухи о скором замужестве: кольцо на безымянном пальце
17:12
Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове
17:08
Как научиться понимать свои эмоции
17:04
Жена Олега Газманова о семейной жизни с артистом: Надо его держать
17:01
Путин назвал возможные причины низкой смертности от COVID-19 в России
16:59
Дакота не побоялась оставить маленькую дочь с Соколовским и его новой пассией
16:44
Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева
16:30
Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется
16:21
Юная звезда фильма "Лед" в восторге от Александра Петрова: Бомбический кинопапа
16:09
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
15:58
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
15:48
Путин отправил Фургала в отставку
15:44
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
15:37
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
15:34
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Пригожин поспорил с Распутиной о безголосых обезьянах в шоу-бизнесе
"Пустилась во все тяжкие": Агата Муцениеце решила накачать губы
Шоу-бизнес

"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Бари Алибасов сошелся лицом к лицу с младшей дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он выступил с обвинениями в адрес Ольги.
прочитано 39390 раз

Шумиха вокруг Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Актриса подала в суд, чтобы вернуть квартиру, которую переписала на продюсера. А супруг артистки находится в больнице, где его спасают после покушения. Сын продюсера Бари Алибасов подозревает, что руку к этому приложила младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

ПО ТЕМЕ

Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

"Заберу по максимуму у этой семьи": сын Бари Алибасова раскрыл карты

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Месяц никто не знал, что случилось с папой. Сейчас я уже имею право поделиться тем, что с ним произошло на самом деле. 4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь", – заявил сын продюсера.

По его словам, Бари Алибасов потерял память, и врачи стараются ему помочь. "Мои подозрения направлены на Валерия Юрина, Андрея Назарова и Ольгу Шукшину", – сказал наследник продюсера в шоу Первого канала "На самом деле". Якобы того намеренно спаивали, чтобы завладеть московской квартирой стоимостью 125 миллионов рублей.

В студии появилась Ольга Шукшина. Она стала отрицать обвинения Бари Алибасова. Однако тот считает, что Ольга представляет опасность не только для его отца, но и для собственной матери.

"Лидия Николаевна стала овощем! Сначала она меня называла хорошим, а через сутки – плохим. Так Ольга на нее влияет", – сообщил Алибасов. Шукшина немедленно отреагировала: "Сам ты овощ!" Она пояснила, что они с Федосеевой-Шукшиной были в ссоре, однако мать предприняла шаги к сближению, и с лета прошлого года они стали жить вместе. Дочь во всем помогает артистке, у которой тоже проблемы со здоровьем.

Ольга выразила свою точку зрения. По ее мнению, мать находится в ясном уме, только отличается большой доверчивостью. "Бари Каримович воспользовался ее беспомощным положением и сделал так, чтобы она переписала квартиру на него", – заключила дочь актрисы.

Автор: 21 июля 2020, 08:48 Источник: "На самом деле" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии

Шоу-бизнес

Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать
"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной
"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару
Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом

Актриса продемонстрировала летнюю тренировку
Шоу-бизнес

Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию

Продюсер заплатил более миллиона рублей за поездку
Шоу-бизнес

Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове

Отношения двух звезд себя исчерпали
Шоу-бизнес

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+