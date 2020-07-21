"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов сошелся лицом к лицу с младшей дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он выступил с обвинениями в адрес Ольги.

Шумиха вокруг Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Актриса подала в суд, чтобы вернуть квартиру, которую переписала на продюсера. А супруг артистки находится в больнице, где его спасают после покушения. Сын продюсера Бари Алибасов подозревает, что руку к этому приложила младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Месяц никто не знал, что случилось с папой. Сейчас я уже имею право поделиться тем, что с ним произошло на самом деле. 4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь", – заявил сын продюсера.

По его словам, Бари Алибасов потерял память, и врачи стараются ему помочь. "Мои подозрения направлены на Валерия Юрина, Андрея Назарова и Ольгу Шукшину", – сказал наследник продюсера в шоу Первого канала "На самом деле". Якобы того намеренно спаивали, чтобы завладеть московской квартирой стоимостью 125 миллионов рублей.

В студии появилась Ольга Шукшина. Она стала отрицать обвинения Бари Алибасова. Однако тот считает, что Ольга представляет опасность не только для его отца, но и для собственной матери.

"Лидия Николаевна стала овощем! Сначала она меня называла хорошим, а через сутки – плохим. Так Ольга на нее влияет", – сообщил Алибасов. Шукшина немедленно отреагировала: "Сам ты овощ!" Она пояснила, что они с Федосеевой-Шукшиной были в ссоре, однако мать предприняла шаги к сближению, и с лета прошлого года они стали жить вместе. Дочь во всем помогает артистке, у которой тоже проблемы со здоровьем.

Ольга выразила свою точку зрения. По ее мнению, мать находится в ясном уме, только отличается большой доверчивостью. "Бари Каримович воспользовался ее беспомощным положением и сделал так, чтобы она переписала квартиру на него", – заключила дочь актрисы.