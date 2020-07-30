Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Четверг
30 июля
Лента новостей
18:56
Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс
18:26
Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном
18:25
В Подмосковном озере засняли плавающего лося
18:15
"Невиновен!": появление Ефремова у здания суда сопровождалось криками
18:10
В Подмосковье врачи спасли проткнутого насквозь подростка
18:07
"Брось эту мымру!": в Сеть "слили" переписку женатого Басты с любовницей
17:47
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
17:39
Меган Маркл проиграла суд против британского таблоида
17:39
В Москве электричка насмерть задавила мужчину
17:31
Звезда "Великолепного века" Дениз Чакыр вернется на экраны после череды скандалов и судебной тяжбы
17:20
Знаменитая российская ведущая бросила работу ради мужа-иностранца
17:11
В Москве заявили о "невменяемости" Лукашенко
17:01
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года
16:55
Суд отказал бывшему директору "Уральских пельменей" во взыскании денег с коллектива
16:54
Звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн показала изнанку Голливуда: Цветет санкционированное сутенерство
16:51
"Гробовозку набил": рэпер Картрайт напророчил свою смерть
16:47
Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд
16:38
Михаилу Ефремову продлили домашний арест
16:34
Как правильно настроить ребенка на первый класс
16:30
"Его душили": заявлено о покушении на жизнь Ефремова
16:21
"Я на восьмом месяце беременности": Агата Муцениеце отказалась от работы
16:15
Вторая волна накрывает: Валюшкина сообщила о коронавирусе
16:13
Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян
16:12
Дочь Меладзе нашла нового возлюбленного
16:10
Бывший муж заявился в дом Екатерины Климовой с новой женой
16:09
В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России
15:52
Собчак и Богомолов показали чувства на публике
15:45
В России изменят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
15:37
"Еще остались идиоты": Собчак оскорбила россиян за хранение денег в рублях
15:31
В Сети появились премьерные серии пятого сезона мультфильма "Маша и Медведь"
15:26
Длинноволосый Фадеев вызвал оторопь
15:08
Дмитрия Шепелева с новой пассией застали в элитном роддоме
15:05
"Мать помогала резать тело": криминалисты озвучили шокирующие данные о смерти рэпера
14:58
Певица Валерия пояснила слова Пригожина о "нищих" артистах
14:46
Левин из "Интернов" сделал эмоциональное заявление после шумихи в СМИ: Эта волна уйдет, как уйдете и остынете вы
14:38
В Челябинске загорелся недостроенный отель
14:31
Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
14:31
Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – "удар в нос" Путину
14:29
Избитая Милана Тюльпанова узнала о беременности
14:04
Валерия выразила свое отношение к представителям ЛГБТ
13:59
Могла употреблять наркотики: появились сенсационные детали о расчленившей рэпера жене
13:58
Страстный секс Потапа и Каменских в автобусе помешал пассажирам
13:32
Любовник заразил СПИДом: друг выдал сенсационные данные о знаменитом актере
13:29
Без какого продукта организм никогда не будет здоровым
13:19
Валерия высказалась по поводу пластических операций: В таком же режиме, как и все
13:18
Саша Черно из "Дома-2" родила сына: Слишком долго ждали
13:17
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
13:11
Известного писателя обнаружили мертвым в Москве
13:10
"Дети вытирают об тебя ноги, врут и портят жизнь": Данко о семейных передрягах
13:04
В Москве обстреляли безработного на Land Cruiser
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спецслужбы Белоруссии заподозрили в заговоре против Лукашенко
"Сногсшибательная": Гришаева приподняла платье и показала чулки
Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян
Россияне стали меньше доверять оскандалившейся Собчак
После ухода Лукашенко Белоруссия повернется на Запад – журналист
Бузова задумалась о рождении наследников
Шоу-бизнес
Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном

Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном

Агата Муцениеце. Кадр из "Квест" (2015, 2017)
Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в начале этого лета. У артиста уже появилась новая девушка, а вот его бывшая супруга пока что не встретила того, с кем бы у нее случился роман.
прочитано 181 раз

При этом знаменитость постоянно говорит, что хотела бы встретить мужчину. Возможно, она еще ревнует отца своих детей к новой пассии – Мирославе Карпович. Актриса была в шоке, когда узнала, что девушка отправилась в отпуск с ее наследниками.

ПО ТЕМЕ

"Я на восьмом месяце беременности": Агата Муцениеце отказалась от работы

Прилучный взорвался из-за рассуждений о воссоединении с Муцениеце

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

При этом Агата Муцениеце сохраняет бодрость духа и без проблем шутит на тему своего одиночества. Например, накануне она устроила в "Сторис" инстаграм-аккаунта публичное "гадание". Популярные "Маски" соцсети предлагают множество вариантов предсказаний, связанных с личной жизнью.

Актрисе выпало, что она встретит суженого уже завтра, и это ее сокурсник. Во второй раз Агата Муцениеце "нагадала" любовника лишь в новом году, при этом ухажер, скорее всего, будет военным. Третье предсказание гласит, что артистку ждет некий хоккеист, но для этого нужно потерпеть до декабря.

Как отметила звезда, это приложение очень затягивает – она провела в нем около часа. Также в "Сторис" инстаграм-аккаунта артистка добавила философское рассуждение Константина Хабенского. Актер заявил, что кому-то не хватает одной женщины, и тот любит вторую, третью... а другому, наоборот, мало жизни, чтобы любить одну-единственную.

Автор: 30 июля 2020, 18:26 Источник: Инстаграм
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс
В Москве заявили о "невменяемости" Лукашенко
Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян
Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – "удар в нос" Путину

Шоу-бизнес

"Я на восьмом месяце беременности": Агата Муцениеце отказалась от работы
Вторая волна накрывает: Валюшкина сообщила о коронавирусе
Дочь Меладзе нашла нового возлюбленного
Собчак и Богомолов показали чувства на публике

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Мать помогала резать тело": криминалисты озвучили шокирующие данные о смерти рэпера

Вскрылись новые детали
Шоу-бизнес

Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном

Актриса готова к новым отношениям
Шоу-бизнес

"Гробовозку набил": рэпер Картрайт напророчил свою смерть

Музыкант сделал странное тату
Шоу-бизнес

Суд отказал бывшему директору "Уральских пельменей" во взыскании денег с коллектива

Продюсер требует 68 миллионов рублей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года
Гороскоп на август 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+