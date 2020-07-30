Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном

При этом знаменитость постоянно говорит, что хотела бы встретить мужчину. Возможно, она еще ревнует отца своих детей к новой пассии – Мирославе Карпович. Актриса была в шоке, когда узнала, что девушка отправилась в отпуск с ее наследниками.
При этом Агата Муцениеце сохраняет бодрость духа и без проблем шутит на тему своего одиночества. Например, накануне она устроила в "Сторис" инстаграм-аккаунта публичное "гадание". Популярные "Маски" соцсети предлагают множество вариантов предсказаний, связанных с личной жизнью.
Актрисе выпало, что она встретит суженого уже завтра, и это ее сокурсник. Во второй раз Агата Муцениеце "нагадала" любовника лишь в новом году, при этом ухажер, скорее всего, будет военным. Третье предсказание гласит, что артистку ждет некий хоккеист, но для этого нужно потерпеть до декабря.
Как отметила звезда, это приложение очень затягивает – она провела в нем около часа. Также в "Сторис" инстаграм-аккаунта артистка добавила философское рассуждение Константина Хабенского. Актер заявил, что кому-то не хватает одной женщины, и тот любит вторую, третью... а другому, наоборот, мало жизни, чтобы любить одну-единственную.
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