Избитая Милана Тюльпанова узнала о беременности

Милана Тюльпанова поведала о болезненном браке с прославленным футболистом Александром Кержаковым. Она рассказала, как стала жертвой избиения во время беременности.

Футболист Александр Кержаков и дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана познакомились в 2014 году. Спустя год влюбленные поженились. Со стороны казалось, что эта пара – одна из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. В своей книге "Убей в себе жертву" Милана откровенно призналась, какие страдания, обиды, оскорбления и даже избиения терпела от любимого мужа.

Спортсмен поднял на нее руку, когда они были женаты около года. Это случилось, когда Милана собирала вещи в поездку и случайно заглянула в телефон Александра. Там она обнаружила несколько фривольных переписок мужа с другими женщинами. В книге Тюльпанова дала совет всем, кто оказался в аналогичной ситуации: "Даже в своем юном на тот момент возрасте (мне было 22 года) я понимала, что доверие в любви превыше всего. И то, что я сделала, нарушив его личное пространство, не советую делать никому. А если сделали и нашли то, чего не хотели бы видеть – оставаться в таких отношениях уже нельзя, ничего не изменится, это утопия".

Узнав о неверности мужа, Милана решила откровенно поговорить с Александром. "Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы. У меня началась истерика, я попыталась подняться, снова толчок – и я головой ударилась об угол чемодана. Саша был вне себя от ярости, орал: "Ты меня предала! Ты мне не доверяешь! А жена, которая мне не доверяет, мне не нужна!" – рассказала в книге Тюльпанова.

Она попыталась спрятаться в спальне, однако Кержаков побежал за ней, бросил на кровать и стал душить подушкой. "Итогом нашей жизни в Швейцарии для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма", – заключила Милана.

Она даже хотела развестись с Александром Кержаковым, но тот умудрился вымолить у нее прощение, подключив даже ее родственников. А через несколько месяцев она узнала, что ждет ребенка. Сын Артемий появился на свет в 2017 году. Но даже наличие общего ребенка не скрепило отношений супругов, и вскоре они развелись.