Грабили и пытались использовать: экс-жена Кержакова пожаловалась на ухажеров

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова пытается наладить личную жизнь. По словам Миланы Тюльпановой, после развода на ее пути встречаются только негодяи.

Спортсмен Александр Кержаков и дочь ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова, Милана, разошлись около двух лет назад. Расставание пары сопровождалось громким скандалом и публичным спором об опеке над общим сыном.

С тех пор Милана безрезультатно пытается построить новые отношения. К сожалению, в последнее время девушке не везет. Вокруг красавицы блондинки увиваются сплошь проходимцы. Например, один ухажер попросту ограбил Тюльпанову – унес из ее дома дорогие часы. Другой избранник занял 50 тысяч якобы до зарплаты и полгода отказывался отдавать.

Успела Милана Тюльпанова познакомиться с парнем, который, как выяснилось, отбывает наказание под домашним арестом. Также судьба свела экс-жену Кержакова с молодым человеком, который был помешан на своей машине. "Ездил на Rolls-Royce какой-то чуть ли не ручной работы, и общение наше закончилось на моменте, когда я ему там что-то поцарапала, так как он впал в бешенство", – поделилась блондинка.

На этом злоключения красавцы не закончились. Как-то потенциальный избранник пытался получить доступ к счетам и активам семьи Миланы. Мужчина, которого девушка иронично назвала Николаем Чудотворцем, утверждал, что Тюльпанова и ее родные стали жертвами большого обмана. "Вишенкой на торте стал некий человек, представившийся майором ФСБ, который просил десять миллионов рублей, чтобы "найти неизвестные оффшорные счета", – поведала бывшая жена знаменитого спортсмена.

В последнее время Милана Тюльпанова все чаще задается вопросом: где все нормальные мужчины? Девушка отметила, что уже привыкла видеть вокруг негодяев.