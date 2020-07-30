Саша Черно из "Дома-2" родила сына: Слишком долго ждали

Врачи были уверены, что Саша Черно родит не позже 20 июля. Они оказались не правы. Мальчик появился на свет 30-го числа. Вес малыша составил 3,6 килограмма, а рост – 55 сантиметров. Саша и ее наследник чувствует себя хорошо.
От Черно не отходил ни на шаг ее возлюбленный Иосиф Оганесян. За их отношениями следила вся страна, поэтому молодой человек продолжил делиться с поклонниками самыми сокровенными моментами. Последние дни Иосиф даже принимал ставки – он спросил у подписчиков, в какой день должен появиться малыш.
Саша не откладывает мобильный телефон ни на минуту. Она уже поблагодарила поклонников за поддержку. Девушка призналась, что сейчас ее переполняют эмоции. "Слишком долго ждали малыша", – отметила она.
Кстати, недавно Саша Черно снялась полуобнаженной, несмотря на беременность и далекую от идеала фигуру. Недоброжелатели высмеивали фотографии звезды "Дома-2". Сначала девушка резко реагировала на выпады хейтеров, но потом перестала обращать на них внимание.
Напомним, на данный момент в реалити-шоу "Дом-2" беременны еще четыре участницы. Такого не было за всю историю проекта.
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