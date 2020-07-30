Саша Черно из "Дома-2" родила сына: Слишком долго ждали

Участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно очень переживала из-за беременности, ведь она у нее вторая. Раньше девушка делала аборт, поэтому боялась негативных последствий. Несмотря ни на что, наследник появился на свет.

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