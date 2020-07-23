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Такого не было никогда: Беременны сразу пять участниц

Такого не было никогда: Беременны сразу пять участниц "Дома-2"

Фото: nikita.umansky / Instagram
В реалити-шоу "Дом-2" установили рекорд. И, похоже, он скоро будет побит.
прочитано 1008 раз

Впервые за все существование проекта "Дом-2" беременны сразу пять участниц. Совсем скоро появится на свет ребенок Саши Черно и Иосифа Оганесяна. После нее родит Ангелина Монах. Отцом малыша является Степан Меньщиков.

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Готовится стать матерью и Ирина Пингвинова. Вместе со своим избранником Дмитрием Чайковым она находится на Сейшельских островах. За состоянием девушки наблюдают местные врачи.

Скоро помощь специалистов также понадобится Анне Левченко и Насте Паршиной. О беременности последней стало известно 23 июля. Девушка решила подарить ребенка своему избраннику Никите Уманскому.

Вероятно, что в интересном положении находится еще одна участница телепроекта – Юлия Жукова. В эфире передачи "Бородина против Бузовой" девушка сообщила, что чувствует себя нехорошо последние несколько дней. Скоро она обнародует результаты теста на беременность.

Возлюбленный Юлии Игорь Григорьев многих шокировал своей реакцией, заявив, что еще не готов становится отцом. Впрочем, Юлия пока тоже не хочет заводить ребенка.

Автор: 23 июля 2020, 20:18 Источник: Дом-2 Life

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