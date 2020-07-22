Беременная Саша Черно из "Дома-2" призналась в употреблении алкоголя

Участница шоу "Дом-2" ответила на вопросы поклонников телестройки. Девушка рассказала, что немного выпивала во время ожидания малыша.

Саша Черно пообщалась с подписчиками в "Инстаграм". Она призналась, что пару раз употребляла пиво, находясь на Сейшелах и недавно выпила немного красного вина.

До беременности звезда шоу "Дом-2" курила, но, узнав о своем интересном положении, сразу бросила дурную привычку. Она отметила, что вовсе не враг своему ребенку.

Совсем скоро Саша Черно подарит первенца своему мужу Иосифу Оганесяну. Она признавалась, что уже устала ждать рождения ребенка. Месяц назад девушка почувствовала схватки, но они были тренировочными.

Напомним, что супруги в какой-то момент хотели покинуть шоу "Дом-2". Саша Черно жаловалась на хейтеров, которые постоянно травят ее семью. Кроме того, она считала, что на телестройке необъективно относятся к их паре.

Отметим, что в отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна всегда кипели страсти. Они частенько ссорились и даже хотели расстаться, но победила любовь. В период ожидания малыша, отношения супругов окрепли. Звезда шоу "Дом-2" считает, что муж очень повзрослел во время ее беременности.