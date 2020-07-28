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Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара

Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара

Павел Прилучный. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники Павла Прилучного следят за перипетиями в его личной жизни. Мол, бросил жену с детьми, увлекся какой-то профурсеткой. Интересны и творческие кульбиты актера. Теперь на сцене он играет с Мирославой Карпович – в том самом спектакле, который, говорят, был рассчитан на участие Агаты Муцениеце. Есть и другие странности.
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Актриса и певица Алена Кравец не пропускает премьер. Афиша спектакля с участием Павла Прилучного и Мирославы Карпович вызвала у нее вопросы.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

"В 2005 году в Театре Пушкина режиссер Роман Козак, помнится, ставил спектакль "Косметика врага". Через несколько лет появилась телеверсия этой инсценировки романа бельгийской писательницы Амели Нотомб, – сообщила Кравец. – Я прекрасно помню Константина Райкина в той постановке".

"Потом "Косметика врага" много где шла, – продолжила Алена. – Я, например, видела эту постановку в Театриуме на Серпуховке, как раз с Павлом Прилучным в главной роли. Там еще играла Евгения Осипова".

Каково же было удивление Кравец, когда она увидела рекламу осенних гастролей в Минске. "Теперь в спектакле занята Мирослава Карпович, но интересно даже не это, а новое название – "Влюбленный с Монмартра", – сказала Алена. – Как говорил обожаемый мною академик Ландау, "позвольте, это же обман трудящихся!" Люди будут думать, что это новый спектакль, купятся на красивую афишу, новое название. А окажется, что это та же "Косметика врага"! Но на фоне разговоров о романе Карпович и Прилучного трагический спектакль о раздвоении личности, об изнасиловании и убийстве жены приобретает какой-то романтичный флер".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Конечно, шумиха последних недель добавит спектаклю зрительского интереса. Люди захотят вживую увидеть на сцене ту самую разлучницу, – уверена Кравец. – Но вряд ли это добавит ей актерского мастерства и обаяния. Говорят, не так давно сам Павел не очень лестно отзывался о способностях Мирославы".

Автор: 28 июля 2020, 10:23
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