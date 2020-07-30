Мирослава Карпович прокомментировала информацию о съемках в четвертой части "Мажора"

По словам сплетников, актриса получила роль в четвертом сезоне "Мажора", выход которого состоится осенью. Более того, есть информация, что в теленовелле Мирослава Карпович заменит исполнительницу главной женской роли Карину Разумовскую.
Журналистам удалось связаться с артисткой из "Папиных дочек". Карпович призналась, что о своем участии в проекте "Мажор" даже не догадывалась. Вопреки распространенному мнению на пробы она не ходила.
Мирослава подчеркнула, что к теленовелле не имеет никакого отношения. Между тем подобные слухи ей льстят. Артистке приятно "участвовать" в популярном у зрителей проекте.
А вот говорить о личной жизни с репортерами актриса из ситкома "Папины дочки" отказалась. Мирославе Карпович приписывают роман со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. По мнению сетевых сплетников, она закрутила интрижку с артистом, чтобы реанимировать карьеру и добиться новых высот.
Отметим, что Прилучный тоже хранит молчание. Павел сообщил в личном микроблоге, что эту тему поднимать не собирается.
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