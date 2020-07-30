Алену Водонаеву увезли в неизвестном направлении и надругались

Алена Водонаева дала откровенное интервью. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассказала о том, как ее изнасиловали.

Алена Водонаева стала очередным звездным гостем передачи "Исповедь" на Premier. Одна из самых известных участниц проекта "Дом-2" призналась, что предпочитает мужчин помладше, потому что взрослые вселяют в нее страх. Виной тому изнасилование, которое Алена пережила в 14 лет.

Это случилось летом. Юная Водонаева ждала автобус, когда к ней подошел интеллигентного вида мужчина и предложил подвезти. "Я села к нему в машину и в какой-то момент поняла, что мы едем не туда, куда мне было нужно. Молчала всю дорогу, думая, что нужно вести себя тихо и сделать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой", – рассказала Алена.

По словам звезды "Дома-2", похититель привез ее в свою квартиру. "Раздел и занялся со мной оральным сексом, а потом лишил девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что на первом месте был страх. Я лежала и думала: "Только не убей меня! Я должна вернуться домой", – поделилась она подробностями.

Позже мужчина позволил Водонаевой одеться и отвез к той самой автобусной остановке. Алена призналась, что в аналогичной ситуации оказалась ее соседка, но после надругательства ту убили. Водонаева не хотела, чтобы с ней случилось то же самое.

Вернувшись домой, Алена ничего не рассказала матери. "Я до сих пор боюсь произнести фразу: "Меня изнасиловали". Внутри меня сидит червяк, который мне говорит: "Ты сама виновата", – пояснила звезда "Дома-2".

Водонаева считается одной из самых привлекательных участниц телепроекта, ее личная жизнь была весьма бурной. У Алены за плечами два неудачных брака. Есть девятилетний сын Богдан. В том же интервью Водонаева призналась, что не сможет родить ему брата или сестру, потому что из-за внематочных беременностей у нее удалены трубы.