У участников шоу "Дом-2" упали зарплаты

Участникам проекта запрещено раскрывать свои зарплаты. Они рассказывают о полученных деньгах либо когда уходят за периметр, либо делают это анонимно.
По имеющейся информации, зарплата на шоу "Дом-2" упала в два раза. Экс-участник Рустам Солнцев получал пять тысяч долларов в месяц, а самый большой гонорар был у Виктории Бони – восемь тысяч долларов. Солнцев заявил, что другие участники проекта получали такую же сумму, как и он.
Это касается Ольги Бузовой и Алены Водонаевой. На тот момент это расценивалось примерно в 150 тысяч рублей. Сейчас ведущий шоу Влад Кадони имеет "максимум 140 тысяч в месяц".
Бородина и Бузова же получают сейчас больше, поскольку участвуют еще в одном проекте – "Бородина против Бузовой". По некоторым данным, их зарплата зависит от количества съемочных дней. Порой сумма достигает 30 тысяч долларов.
Рядовые же участники шоу "Дом-2" довольствуются не такими крупными суммами, как их коллеги десять лет назад. На протяжении испытательного срока, а это два месяца, им платят всего 17 тысяч рублей. Кто много скандалит, имеет больше денег – от 70 до 150 тысяч рублей.
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